Oficial: FIFA suspende Luis Rubiales por três anos

A FIFA anunciou, esta segunda-feira, que afastou Luis Rubiales durante três anos "de todas as atividades relacionadas com o futebol", na sequência do escândalo durante os festejos da conquista do Mundial da seleção espanhola, em que o antigo presidente daquele federação beijou a avançada Jenni Hermoso na boca "A FIFA reitera o seu compromisso absoluto de respeitar e proteger a integridade de todas as pessoas, e de zelar pelo respeito das normas básicas de conduta", pode ler-se no comunicado daquele organismo.Segundo explica o jornal 'Marca', Rubiales - que infringiu o artigo 13.º do Código Disciplinar da FIFA - já foi notificado da decisão e tem agora 10 dias para solicitar que a mesma seja fundamentada, caso assim o entenda.Recorde-se que Rubiales acabou por se demitir da presidência da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) depois do escândalo, ocorrido a 20 de agosto. À data, o dirigente encontrava-se no relvado durante a cerimónia de entrega das medalhas às jogadoras espanholas e, ao congratular Jenni Hermoso pelo feito, levantou-a e beijou-a na boca.