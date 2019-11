Oficial: Final da Libertadores muda mesmo de país

A CONMEBOL anunciou a mudança do palco da final da Libertadores: o duelo entre o Flamengo, de Jorge Jesus, e os argentinos do River Plate, campeões em título, vai realizar-se no Estádio Nacional de Lima, no Peru, no próximo dia 23.A final da prova de clubes mais importante da América do Sul estava inicialmente marcada para Santiago, no Chile, mas a instabilidade política que se vive no país fez com que a Confederação Sul-americana de Futebol alterasse o local da final.A decisão foi tomada hoje, depois de uma reunião em Assunção, capital do Paraguai, e na qual também participaram representantes dos dois clubes que vão disputar a final.A mudança de local dá a possibilidade a mais 31.428 espetadores de verem 'in loco' o encontro, já que o novo palco tem capacidade para 80.093, contra os 48.665 do Estádio Nacional de Santiago.No ano passado, a CONMEBOL também teve de alterar o palco da final, nomeadamente do jogo da segunda mão, que passou do Monumental Nuñez, a casa do River Plate, para o Santiago Bernabéu, em Madrid, depois de um ataque ao autocarro do Boca Juniors.