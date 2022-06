Oficial: Gareth Bale ruma ao Los Angeles FC

Está confirmado! Gareth Bale vai continuar carreira no Los Angeles FC, da Major League Soccer. O anúncio foi feito pelo galês nas redes sociais, com uma publicação na qual surge equipado a rigor com a mensagem: "Vemo-nos em breve, Los Angeles".O extremo de 32 anos, recorde-se, termina no final deste mês a sua ligação ao Real Madrid, clube no qual atuava desde 2013. Deixa os merengues a custo zero, depois de nas duas últimas temporadas ter estado afastado das escolhas principais.