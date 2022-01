Agora sim, é oficial. João Pedro Sousa é o novo treinador do Al-Raed, da Arábia Saudita, confirmando-se a notícia adiantada por Record. O técnico foi oficializado esta quarta-feira, devendo ser apresentado também muito em breve.João Pedro Sousa, tal como o nosso jornal escreveu, vai ficar ligado ao emblema árabe até 2023.Esta será a terceira experiência do técnico num papel principal, depois das passagens por Famalicão e Boavista.Chega, assim, ao fim um processo que demorou bastante até ficar concluído. Recorde-se que, quando saiu do Boavista, João Pedro Sousa assumiu ter em mãos uma proposta irrecusável, isto em dezembro.A dita oferta era do Al-Raed, mas o acordo total tardou em chegar, ficando guardado para estes dias. Com tudo fechado, João Pedro Sousa vai agora mudar-se para a Arábia e assumir os destinos do clube.A mudança de João Pedro Sousa para a Arábia foi comandada por Pedro Serpa Pinto, empresário que tem como principal mercado de atuação o Médio Oriente e que também agencia Daniel Ramos e José Gomes. Assim sendo, o agente tem agora ligação a três dos quatros treinadores portugueses naquele país, exceção feita a Leonardo Jardim.No passado, refira-se, geriu operações com, por exemplo, Frank Rijkaard, Quique Flores , Carlos Carvalhal, Ricardo Quaresma, Hugo Viana, e vários outros jogadores. Recentemente intermediou os empréstimos de Fernando Andrade, do FC Porto, e de Eduardo Henrique, do Sporting.