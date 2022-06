Oficial: Jorge Jesus assina por uma época com o Fenerbahçe

YENI TEKNIK DIREKTÖRÜMÜZ “JORGE JESUS” #JorgeOnTheStage #SahneBizim



Kariyeri boyunca 3 farkli ülkede 4’ü lig sampiyonlugu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin basinda olacak. pic.twitter.com/DZmQ4SBWi1 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 2, 2022

O Fenerbahçe oficializou esta quinta-feira Jorge Jesus como novo treinador da equipa principal, num contrato válido por uma temporada.O técnico português, que saiu do Benfica em dezembro de 2021, arranca assim para mais uma etapa no estrangeiro, depois de ter comandado, fora de Portugal, Flamengo e Al-Hilal."O famoso treinador português Jorge Jesus, que conquistou 19 troféus, quatro dos quais campeonatos em três países diferentes ao longo da sua carreira, estará à frente do Fenerbahçe durante a próxima temporada.Jorge Jesus, que orientou 15 equipas na sua carreira de mais de 33 anos, teve uma média de 2,04 pontos em 834 partidas oficiais.O treinador de 68 anos, que comandou equipas como Sp. Braga, Benfica, Sporting, Al-Hilal e Flamengo, conquistou um total de 19 troféus nacionais e internacionais.Desejamos a Jorge Jesus uma temporada em que escreva o seu nome na nossa gloriosa história, juntamente com a nossa equipa e os nossos adeptos".