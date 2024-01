Oficial: José Boto é o novo diretor desportivo do NK Osijek

José Boto foi esta quinta-feira oficializado como o novo diretor desportivo do NK Osijek, atual 4.º classificado do campeonato da Croácia que conta com um português no plantel: André Duarte. De acordo com a informação partilhada pelo clube no seu site e redes sociais, o dirigente assinou um contrato válido por dois anos e meio com o emblema croata.

"Sinto-me muito bem aqui. Este é um novo desafio para mim e estou realmente entusiasmado para começar. Tenho um bom 'feeling' sobre a minha chegada aqui e a aquilo que juntos pretendemos para o futuro", disse José Boto à chegada, assumindo ter tomado a decisão de rumar ao NK Osijek depois de ter tido uma reunião com a direção, assumindo ainda que a sua mudança para o emblema croata poderá apanhar muita gente de surpresa. "É o problema das pessoas que pensam assim porque na verdade podem estar a subestimar o clube e o que está a ser feito. Decidi vir para cá há 10 dias, depois de ter tido uma reunião com o presidente Sakalj e o diretor Cohar. Gosto da forma como ambos pensam, e apercebi-me de que eles também gostam da forma como eu funciono e do que me guia no meu pensamento. Este é, de facto, o aspeto mais importante de tudo para mim, e foi assim que surgiu a nossa cooperação. Eu diria isto, se ambas as partes concordarem que temos muito trabalho a fazer, todos juntos. E que temos de ter uma linha definida que vamos seguir para alcançar o que imaginámos e definimos como nosso objetivo", atirou.





José Boto recordou ainda as suas passagens por Benfica e Shakhtar Donetsk, onde desempenhou funções como coordenador de scouting. "Tanto o Benfica como o Shakhtar trabalham da forma que referi. Em primeiro lugar, definem um caminho a seguir e estabelecem um objetivo, e depois não se desviam desse caminho, mesmo que haja algumas situações imprevistas pelo caminho que é preciso saber enfrentar num determinado momento. Quero refletir isso aqui, no meu novo ambiente de trabalho. Com esta forma de pensar e de atuar, gostaria de ter uma influência significativa no desenvolvimento do clube nos próximos tempos. Até ao final do meu contrato, quero que o NK Osijek seja melhor e mais forte em tudo, em comparação com a época de que estamos a falar", terminou.