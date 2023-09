Oficial: Kiko Bondoso assina até 2026 pelo Maccabi Tel Aviv

Tal como Record já havia antecipado, Kiko Bondoso deixou o Vizela para rumar a Israel e foi, este sábado, apresentado no Maccabi Tel Aviv. O contrato é válido por três temporadas, com mais uma de opção, segundo nota do clube israelita.Kiko Bondoso vai vestir a camisola 70 e começa a treinar de imediato no Maccabi, um dos principais emblemas do futebol israelita. Terá a oportunidade de estrear-se nas competições europeias, já que o Maccabi está na Liga Conferência, nun grupo com os belgas do Gent, os ucranianos do Zorya e ainda os islandeses do Breidablik.O Vizela despediu-se com uma mensagem nas redes sociais. "Não há palavras que possam expressar a gratidão de todos por tantos e tão bons momentos, por todo o profissionalismo, amor e qualidade que ao longo deste tempo conhecemos. Foste e serás um dos maiores da história do FC Vizela. Que sejas muito feliz Kiko. Obrigado e vai com tudo! A tua magia será sempre a nossa felicidade", escreveu o emblema minhoto.Kiko Bondoso, esteve mais de quatro temporadas ao serviço do Vizela, com quem fez o trajeto desde o Campeonato de Portugal até ao escalão maior do futebol português.