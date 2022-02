Oficial: Leonardo Jardim sai do Al-Hilal

O Al-Hilal oficializou a saída de Leonardo Jardim do comando técnico do clube saudita. Em comunicado, é dito que a direção decidiu, por mútuo acordo com o treinador, terminar a ligação entre ambos, expressando "gratitude e apreço" pelo trabalho do técnico português.O argentino Ramón Ángel Díaz é o noovo treinador do Al-Hilal, que recentemente terminou em quarto lugar no Mundial de Clubes.