Oficial: Nani anunciado por equipa australiana

Nani foi oficializado esta terça-feira como reforço do Melbourne Victory, da 1ª liga da Austrália, sendo que a duração do contrato não foi revelada. O avançado português, de 35 anos, findou contrato com os italianos do Veneza depois de ter sido despromovido com a equipa italiana ao segundo escalão em 2021/22.O campeão europeu pela Seleção Nacional em 2016 irá ser companheiro de equipa do compatriota Roderick Miranda numa formação que findou nas meias-finais do playoff na última edição do campeonato.O antigo jogador de Sporting, Manchester United, Valencia, Lazio, Orlando City e Fenerbahçe mostrou-se feliz pela nova etapa na carreira."Estou empolgado por vir jogar para a A-League pelo Melbourne Victory e ansioso pelo desafio que temos pela frente. Falei com o treinador, Tony [Popovic], e sei que o Melbourne Victory é um clube que quer alcançar sucesso e quero ter um papel na ajuda à equipe para conseguir isso. Pelo que tenho visto, os adeptos em Melbourne não são apenas os melhores da liga, mas rivalizam com a atmosfera na Europa e estou ansioso por fazer parte disso em campo com a camisola do Melbourne Victory e jogar por eles", reiterou na apresentação.