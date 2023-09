Oficial: Philippe Coutinho é reforço do Al Duhail, do Qatar

Era oficioso, mas esta sexta-feira tornou-se oficial. O brasileiro Philippe Coutinho foi hoje anunciado como reforço do Al Duhail, atual 3.º classificado do campeonato do Qatar, por empréstimo do Aston Villa válido até ao final da temporada.

O criativo, de 31 anos, vai usar a camisola número 9 nesta nova aventura.

Na última temporada, Philippe Coutinho apontou apenas um golo em 22 jogos realizados pelo Aston Villa.