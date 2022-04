Oficial: Ralf Rangnick é o novo selecionador da Áustria

Ralf Rangnick foi esta sexta-feira anunciado como o novo selecionador da Áustria. O treinador alemão, de 63 anos, que orienta o Manchester United desde novembro último sucede assim a Franco Foda, que guiou a seleção austríaca no Euro'2020.Rangnick vai assumir o cargo no final de maio, altura em que a seleção austríaca começa a preparar os jogos da Liga das Nações contra Croácia, Dinamarca e França, que se disputam em junho.O contrato é de dois anos, mas em caso de apuramento para o Euro'2024 na Alemanha é automaticamente prolongado por mais dois anos até ao Mundial'2026 nos EUA."É uma honra para mim assumir o cargo de treinador principal. Estou particularmente entusiasmado com a perspectiva de disputar o Europeu na Alemanha com uma equipa jovem e sedenta de sucesso", assumiu Ralf Rangnick, que terá Lars Kornetka como treinador-adjunto.