Turquia: Roderick Miranda rescinde com o Wolves e é reforço de Sá Pinto

Roderick Miranda é oficialmente reforço dos turcos do Gaziantep até ao final da temporada, com mais uma época de opção. O central português rescindiu com os ingleses do Wolverhampton e vai trabalhar sob as ordens do técnico Ricardo Sá Pinto.





O jogador, de 29 anos, não tinha cumprido qualquer encontro oficial em 2020/21 pela formação da Premier League. Na última temporada, o futebolista formado no Benfica cumpriu 19 partidas oficiais pelo Famalicão.