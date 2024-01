Oficial: Wilson Manafá vendido pelo Granada ao Shanghai Shenhua da China

O futebolista português Wilson Manafá vai jogar no Shanghai Shenhua, da Liga chinesa, e não no Botafogo, anunciou este domingo o Granada.

"Boa sorte na nova aventura desportiva", desejou o Granada, em comunicado.

Aos 29 anos, o lateral tinha atuado em cinco partidas pelo clube da Liga espanhola, a que chegou a custo zero em agosto de 2023, após acabar contrato com o FC Porto, juntando-se agora a João Carlos Teixeira no emblema de Xangai.

O lateral tinha sido dado como reforço do Botafogo, no Brasil, com o clube a emitir um comunicado a dar conta do pré-acordo, mas agora está confirmado na China.

Será uma nova experiência no estrangeiro para o defesa que jogou também no Portimonense, no Varzim, no Anadia e no Beira-Mar, tendo sido formado pelo Sporting e pelo Oliveira do Bairro.