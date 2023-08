Oficial: Xande Silva muda-se para o Atlanta United por empréstimo do Dijon

O Atlanta United, equipa que milita na Major League Soccer (MLS), oficializou esta quarta-feira a transferência de Xande Silva, extremo luso-angolano de 26 anos que chega por empréstimo dos franceses do Dijon.

Em comunicado publicado no site oficial do clube, a formação da MLS informa ainda que ficou com uma opção de compra, apesar de não divulgar o valor desta cláusula acordada com o Dijon.

Xande Silva passou pela formação de Alverca, Belenenses, Sporting e Vitória de Guimarães. Foi pelos vimaranenses que se estreou no futebol sénior, na temporada 2015/16, somando 21 jogos e um golo pela equipa principal.

Mais tarde, em 2018/19, rumou aos sub-21 do West Ham. Em 2021/22, integrou nos sub-23 do Nottingham Forest, estreando-se na equipa principal durante essa época com um total de 10 jogos e uma assistência.

Na última época, mudou-se para o futebol francês, onde atuou em 32 partidas pelo Dijon. Durante esse período apontou seis golos e três assistências.