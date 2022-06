Okan Buruk regressa ao Galatasaray como treinador

O antigo futebolista internacional turco Okan Buruk foi esta quinta-feira anunciado como novo treinador do Galatasaray, clube que representou enquanto jogador durante 12 épocas e pelo qual conquistou vários títulos.

"Bem-vindo ao lar!", escreveu o Galatasaray nas redes sociais, referindo-se ao antigo médio, agora com 48 anos, que em 2000 ganhou a Taça UEFA pelo clube, como jogador, e que em 2020, já como treinador, surpreendeu ao levar o Basaksehir a um inédito título de campeão turco.

Em janeiro, o conceituado Fatih Terim deixou o comando do 'Gala', sendo sucedido pelo espanhol Domenec Torrent, antigo adjunto de Pep Guardiola, que não melhorou o desempenho da equipa e conduziu-a a um modesto 13.º lugar, a pior classificação da história do clube.

Buruk, que se formou no Galatasaray e representou a equipa principal entre 1991 e 2001, e depois entre 2006 a 2008, começou a carreira de treinador em 2013, contando já no currículo com passagens pelos 'bancos' de Elazigspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Goztepe, Akhisar, Rizespor e do já referido Basaksehir.

O Galatasaray é a equipa mais bem-sucedida na Turquia, com 22 títulos de campeão, o último dos quais em 2019.

Na luta pelo título de campeão, Okan Buruk terá esta época como rival o português Jorge Jesus, que recentemente assumiu o comando do Fenerbahçe.