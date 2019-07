Okazaki deixa Leicester para reforçar o Málaga

O avançado japonês Shinji Okazaki vai atuar no Málaga na temporada 2019/2020, após quatro anos nos ingleses do Leicester, anunciou esta terça-feira o clube da segunda divisão espanhola.O nipónico, de 33 anos, é o primeiro reforço da equipa andaluz, depois de ter conquistado o título de campeão da liga inglesa na época 2015/2016, pelos foxes, em que atuam os portugueses Ricardo Pereira e Adrien Silva.Okazaki, que pelo seu país apontou 50 golos num total de 119 jogos, será apresentado oficialmente na quarta-feira, no Estádio La Rosaleda, em Málaga.