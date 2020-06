Olimpia com 'problema' de 130 mil euros para ter de volta Adebayor

Quando falta um mês para o regresso do futebol no Paraguai (será a 17 de julho), o Olimpia depara-se com um inesperado e muito dispendioso problema: ter de volta Emmanuel Adebayor.





No início de fevereiro, o futebolista togolês Emmanuel Adebayor, de 36 anos, anunciava que iria representar o clube sul-americano na temporada de 2020 , no entanto, quando os campeonato foram suspensos, devido à pandemia de Covid-19, Adebayor viajou para o Togo e agora fazer regressá-lo custará ao clube milhares de euros.Refere a imprensa internacional, que o clube entrou em contato com o jogador para seu retorno ao Paraguai, mas a resposta não foi agradável."Temos apenas uma alternativa, que é arranjar um voo privado, mas isso vai custar-nos entre 100 mil a 130 mil euros. É muito complicado para nós, estamos numa crise financeira, a contar todos os centavos", explicou Miguel Brunotte, do departamento financeiro do Olimpia. "Ele disse-nos que quer voltar, mas que é difícil."Nas redes sociais, o avançado falou claramente sobre o assunto, respondendo a um seguidor que comentou: "Está na hora. Volta para o Paraguai". "Sem um avião, será difícil, amigo", escreveu Adebayor.Recorde-se que o futebolista esteve recentemente envolvido numa polémica devido à sua posição sobre a luta contra o coronavírus , tendo-se recusado a ajudar financeiramente