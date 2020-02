Olimpia próximo de garantir Adebayor e apresenta ex-benfiquista

Adebayor está a caminho do Paraguai para representar o Olimpia. O avançado togolês, de 35 anos, atualmente sem clube, vai reencontrar Roque Santa Cruz, com quem formou dupla no ataque do Manchester City entre 2009 e 2011. Uma opção de peso para o sector ofensivo do Olimpia, que prepara a participação na Libertadores'2020, no qual está integrada no Grupo C e com o Santos, de Jesualdo Ferreira, como adversário.





O clube paraguaio anunciou ainda a contratação de Derlis González, por empréstimo de uma época do Dínamo Kiev, avançado que passou pelo Benfica. Derlis vestiu a camisa do Olimpia em 2014, quando foi cedido pelos encarnados por seis meses. Depois disso, o atacante passou pelo Basileia, da Suíça, antes de rumar à Ucrânia.