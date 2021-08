Olimpija Ljubljana, adversário do Santa Clara, vence Maribor para Liga eslovena

O Olimpija Ljubljana, adversário do Santa Clara na 3.ª eliminatória da Liga Conferência, venceu este domingo, em casa, o Maribor por 3-1, seguindo em quarto lugar na Liga eslovena, com menos um jogo que os três primeiros.

A equipa da casa chegou a estar a vencer por 3-0, com golos do central Antonio Delamea, aos 37 e 56 minutos, e do médio bósnio Almedin Ziljkic, aos 52, tendo o Maribor marcado o golo de honra aos 66, pelo médio Blaz Vrhovec.

A Liga eslovena é liderada pelo Koper, com sete pontos, seguido do Maribor, com seis, do Radomlje, com cinco, e do Olimpija Ljubljana, com quatro, mas o adversário do Santa Clara tem menos um jogo do que o trio da frente, apenas dois.

Depois de eliminar o Shkupi, da Macedónia, com um total de 5-0 nas duas mãos, o Santa Clara terá agora pela frente o Olimpija Ljubljana na 3.ª eliminatória da prova, depois deste ter eliminado os malteses do Birkirkara, na 2.ª eliminatória.

O primeiro embate entre o Santa Clara e o Olimpija Ljubljana vai decorrer no dia 5 de agosto, no estádio São Miguel, nos Açores.