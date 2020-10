Olympiacos confirma contratação de Bruma

Bruma já é jogador do Olympiacos. A equipa grega - adversária do FC Porto na Liga dos Campeões - oficializou esta segunda-feira o negócio, depois de fechar a contratação com o PSV.





O português junta-se a Rúben Vinagre, José Sá, Rúben Semedo, Cafú e Pêpê Rodrigues, a 'armada portuguesa' que alinha na formação grega, que é treinada por Pedro Martins.O jogador de 25 anos, formado no Sporting, tinha chegado à Holanda em 2019, proveniente do Leipzig, mas nos últimos tempos vinha a perder espaço na equipa, pelo que decidiu dar um novo rumo à sua carreira.