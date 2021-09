Olympiacos de Pedro Martins vence e é líder provisório na Grécia

O bicampeão Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, venceu esta quarta-feira, em casa, o Apollon Smyrnis por 4-1, em jogo da terceira jornada da Liga grega, subindo provisoriamente à liderança.

Com Rony Lopes em campo a partir dos 67 minutos, a equipa do Pireu venceu com dois golos do brasileiro Soares, ex-jogador do FC Porto (47 e 72 minutos), além dos gregos Masouras (oito) e Vrousai (87). O nigeriano Dauda reduziu para os forasteiros, em que Bruno Alves foi totalista.

Com este resultado, a formação do treinador português subiu provisoriamente ao primeiro lugar, com sete pontos, em nove possíveis, mais um do que Volos, Giannina - que ainda não jogaram nesta ronda - e PAOK.