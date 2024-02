Olympiacos oficializa saída de Carvalhal

O Olympiacos oficializou esta quinta-feira a saída de Carlos Carvalhal do comando técnico do emblema grego."O Olympiacos informa o fim da colaboração com o técnico Carlos Carvalhal. Desejamos-lhe boa sorte a nível profissional e pessoal", escreveu o clube numa nota publicada no site.Recorde-se que, segundoapurou, depois da saída do diretor desportivo Pedro Alves, em rutura com a administração do emblema grego por considerar que queria influenciar as escolhas de Carlos Carvalhal para os jogos, treinador e clube consideraram que não há condições para dar continuidade ao projeto. O técnico português assumiu o comando técnico no início de dezembro .Em 11 jogos à frente do Olympiacos, oito para o campeonato, somou cinco vitórias, três derrotas e outros tantos empates.