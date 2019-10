Omonia contrata Fabiano a custo zero após saída do FC Porto

O guarda-redes brasileiro Fabiano, que deixou o FC Porto no final da temporada de 2018/19, assinou um contrato até ao final da temporada com o Omonia, de Chipre, anunciou esta quinta-feira o atual segundo classificado da Liga cipriota de futebol.





Depois de um total de 74 jogos pelos 'dragões', seis dos quais na última temporada, o guardião, de 31 anos, estava sem clube e junta-se aos portugueses Joel Pereira e Vítor Gomes no emblema cipriota.Vencedor de dois campeonatos e uma Supertaça, Fabiano jogou ainda no Olhanense, em Portugal, numa carreira que começou no São Paulo, no Brasil, e passou pelo Fenerbahçe, na Turquia, por empréstimo dos 'azuis e brancos'.