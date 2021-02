Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Onana como Kenedy: «Não sabia o que tinham os comprimidos, só queria emagrecer e fui do céu ao inferno» Antigo jogador do Benfica passou pelo mesmo que o guarda-redes do Ajax e conta toda a história