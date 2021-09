Onana regressa aos treinos sete meses depois de ter sido suspenso por doping

Depois de sete meses afastado dos relvados por ter acusado positivo a doping na última temporada, André Onana regressou esta segunda-feira aos treinos do Ajax e fez questão de anunciá-lo nas redes sociais.

"A vida ensinou-me que não interessa para nada aquilo que os outros pensam. O mais importante é valorizarmos aquilo que somos e o que sentimos. A nossa maior glória não é nunca cair, mas sim levantarmo-nos sempre que o fazemos. O que não me mata torna-me mais forte. Estou de volta!", escreveu o guarda-redes do Ajax na sua página social do Instagram.

Recorde-se que o guardião camaronês foi suspenso por um ano pela FIFA depois de ter revelado substâncias dopantes num controlo anti-doping realizado depois de um encontro da Liga dos Campeões, em outubro de 2020. Em comunicado publicado na altura em que foi conhecida a suspensão do jogador, o Ajax revelou que a substância detetada havia sido furosemida, um diurético proibido.

"Quero esclarecer que tudo isto resulta de um erro humano. Confundi um medicamento, que tem uma substância interdita pela AMA [Agência mundial antidopagem], com uma simples aspirina, porque as embalagens são praticamente iguais", justificou Onana no momento da acusação.

Contudo, em julho o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) decidiu reduzir a suspensão do guarda-redes de 25 anos para nove meses.