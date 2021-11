Organizador da viagem de Emiliano Sala condenado a 18 meses de prisão

O 'Daily Mail' escreve esta sexta-feira que o empresário que organizou a viagem de Emiliano Sala de Nantes para o País de Gales foi hoje condenado a 18 meses de prisão.David Henderson, de 67 anos já tinha sido declarado culpado do acidente que resultou na morte do avançado argentino e do piloto, David Ibbotson, depois de o avião particular em que viajam se ter despenhado no canal da Mancha, em janeiro de 2019.Henderson, que também é piloto, não assumiu ele próprio a viagem por estar de férias em Paris, com a mulher. Entregou o serviço a Ibbotson, que não tinha licença para pilotar aviões comerciais.A acusação diz que Henderson foi "descuidado e negligente" ao permitir que Ibbotson pilotasse a aeronave, pois além de não ter licença válida, não estava qualificado para pilotar à noite, muito menos no meio de uma tempestade.A família de Sala já conhece o veredicto mas, segundo o mesmo jornal, diz que há uma série de questões que ainda não foram respondidas.Recorde-se que Sala, de 28 anos, transferiu-se no mercado de inverno de 2019 do Nantes para o Cardiff e fazia a viagem precisamente para se apresentar no seu novo clube.