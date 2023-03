Os 70 anos de Carlos Queiroz

Carlos Queiroz faz hoje 70 anos, na mesma altura em que cumpre 40 de carreira. Está de parabéns o homem que abriu horizontes ao treino e deu ao futebol português as bases que permitam solidificar o edifício que elevou a Seleção a potência mundial. Nos anos 80 adiantou-se ao tempo, aplicou a ciência ao treino, deu uma lupa mais sofisticada à preparação das equipas e teve resultados. Não imediatos mas consistentes e duradouros. Quando conduziu a Geração de Ouro à conquista de dois Campeonatos do Mundo de sub-20, em 1989 e 1991, Queiroz não estava apenas a conseguir um inédito êxito; estava a dar futuro a um futebol de presente inseguro e passado com sucesso muito relativo.

No dia em que se torna septuagenário, Queiroz dá uma entrevista ao site da federação de futebol do Qatar, na qual mostra a gratidão pela escolha, define prioridades para o trabalho, fala da evolução do treino, estabelece um ponto de situação no futebol atual e aproveita o momento para passar em revista uma carreira que já vai longa.