Os corações que vão acumulando traições: Davies e Aubameyang foram os últimos a apanhar um susto Craque do Bayern Munique diagnosticado com uma miocardite após recuperar da Covid-19; Avançado do Arsenal também com problemas decorrentes da infeção