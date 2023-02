Os milhões que o Al Nassr oferece ao capitão do Barcelona para o juntar a Cristiano Ronaldo

O jornal 'Mundo Deportivo' revela em Espanha que Sergio Busquets, capitão do Barcelona, está dividido entre a opção de continuar ao serviço dos blaugrana ou seguir para outras paragens. O médio tem a possibilidade de rumar à MLS, mas também tem em mãos uma choruda proposta do Al Nassr, o clube de Cristiano Ronaldo.O clube saudita não poupa a meios no que toca a atrair estrelas do futebol mundial e terá oferecido a Busquets, de 34 anos, um contrato de dois anos, a ganhar qualquer coisa como 18 milhões de euros limpos por ano.O capitão dos blaugrana termina contrato com o Barcelona no final da época e, segundo o 'Mundo Deportivo', estará à espera de ouvir uma eventual proposta culé, antes de tomar uma decisão sobre o seu futuro.