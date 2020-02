«Os que dizem que Ronaldo é melhor do que Messi não percebem nada de futebol ou têm má-fé»

Cristiano Ronaldo ou Messi: os dois colossos do futebol atual dividem o protagonismo nos altares dos adeptos por todo o mundo e a discussão sobre qual dos dois é melhor está longe de gerar consenso. Agora foi a vez de Van Basten também se pronunciar com o argentino a 'sair por cima'.





"Ronaldo é um grande jogador. Mas os que dizem que ele é melhor do que Messi não percebem nada de futebol ou têm má-fé. Messi é único. Irrepetível. Só de 50 em 50 anos surge alguém como ele. Quando era criança deve ter caído no caldeirão dos génios do futebol", afirmou o antigo internacional holandês ao 'Corriere della Sera'.E prosseguiu, recordando o fim da sua carreira e a depressão pela qual passou: "Basicamente, deixei de jogar aos 28 anos. Já tinha somado três Bolas de Ouro. Vejam Ronaldo e Messi, que continuam a ganhá-las com mais de 30 anos... Tinha 31 quando deixei o futebol em definitivo, o meu fígado estava destruído por culpa dos analgésicos e tinha muitas dores no maldito tornozelo, estava desesperado".