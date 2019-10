Os recordes que já deixam Jorge Jesus na história do futebol sul-americano

Com a goleada ( 5-0 ) do Flamengo ao Grémio, que valeu a passagem à final da Libertadores, Jorge Jesus entrou para a história do clube e do futebol sul-americano. O Mengão, que ganhou a competição em 1981, volta pela segunda vez ao jogo decisivo, 38 anos depois.De resto, estes 5-0 igualam a maior goleada em confrontos entre brasileiros na história da prova. Foi igualmente a segunda maior goleada numa meia-final da Libertadores, apenas superado pelos 6-0 do Atlético Nacional ao Danubio, em 1989.Quanto ao Grémio, sofreu a sua pior derrota de sempre na prova.