Os surreais valores que Mesut Özil vai receber no Fenerbahçe até ao final da época

Mesut Özil chegou a acordo com o Arsenal para a rescisão do contrato e vai reforçar o Fenerbahçe. A imprensa local revela os milionários valores que vai receber: 2 milhões de euros até final da temporada, 25 mil euros por jogo. Além disso, terá direito a um prémio de 500 mil euros em caso de conquista do título e 250 mil se a qualificação para a Champions se concretizar.





Ainda antes de viajar para Istambul, Özil confirmou ao canal turco NTV a mudança. "Estou muito feliz. Deus concedeu-me a honra de poder vestir a camisola do Fenerbahçe e vou vesti-la com orgulho", disse o médio alemão, de 32 anos, que assina até 2024. A imaginar pelo que vai receber até junho, imagine-se o montante acordo para todoo contrato.