Osama Rashid, ex-capitão do Santa Clara, contratado pela equipa de Sá Pinto na Turquia

O jogador Osama Rashid, que era capitão do Santa Clara, vai jogar no Gaziantep, clube da primeira divisão da Turquia, treinado por Ricardo Sá Pinto, foi este sábado revelado.

O Gaziantep já oficializou a contratação, tendo colocado um vídeo nas redes sociais a desejar as boas vindas ao atleta iraquiano.

Em comunicado de imprensa, o Santa Clara disse ter acedido ao "pedido de saída do atleta", que recebeu uma "proposta para um aliciante projeto, tanto do ponto de vista desportivo como financeiro".

Os açorianos destacam ainda que o iraquiano chegou aos Açores como um "perfeito desconhecido" e que após cinco épocas tornou-se numa "figura de proa da instituição", num "filho da terra" e numa "lenda viva" do clube.

"Ao Rashid, um dos maiores de sempre da nossa história, resta-nos agradecer por todos os contributos, desejando-lhe ainda as maiores felicidades pessoais e profissionais neste novo desafio na sua carreira", lê-se na nota de imprensa.

O médio de 29 anos chegou ao Santa Clara 2016/17, quando o clube insular alinhava na II liga, depois de passagens pelo Loko Plovdiv (Bulgária), Farense e pelos holandeses do Alphense Bois, Excelsior Maassluis e Den Bosch.

Em cinco épocas, o iraquiano participou em 123 jogos e marcou 25 golos, tendo sido nas últimas duas épocas o capitão da equipa açoriana.

O Gaziantep é atualmente o quarto classificado da primeira divisão turca e está a sete pontos do primeiro, o Besiktas.

Na quarta-feira, o português Ricardo Sá Pinto foi oficializado como novo treinador do Gaziantep, sucedendo ao romeno Marius Sumudica, tendo assinado um contrato por duas épocas e meia.

Poucas semanas depois de ter sido afastado do Vasco da Gama, do Brasil, o técnico de 48 anos rumou ao futebol turco, onde reencontrou o português André Sousa, médio que trabalhou com Sá Pinto no Belenenses.