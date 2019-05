Oscar Cardozo regressa à seleção aos 37 anos

Ausente das convocatórias da seleção paraguaia desde 2017 - não joga pelo seu país desde outubro desse ano -, o veterano avançado Óscar Cardozo, de 37 anos, é a principal nota de destaque na lista de 23 convocados para disputar a Copa América. Uma chamada de Eduardo Berizzo que surge na sequência de uma temporada repleta de golos por parte do avançado ex-Benfica, que desde o início do ano já marcou em onze ocasiões.Integrada no Grupo B, juntamente com Qatar, Argentina e Colômbia, a seleção do Paraguai conta na sua convocatória também com Iván Piris (ex-Sporting), Derlis González (ex-Benfica) e Juan Iturbe (Ex-FC Porto).: Alfredo Aguilar (Olimpia), Junior Fernández (Botafogo, Brasil), y Antony Silva (Huracán, Argentina).: Juan Escobar (Cerro Porteño), Fabián Balbuena (West Ham, Inglaterra), Gustavo Gómez (Palmeiras, Brasil), Iván Torres (Olimpia), Iván Piris (Libertad), Bruno Valdez (América, México), Junior Alonso (Boca Juniors, Argentina) e Santiago Arzamendia (Cerro Porteño).: Rodrigo Rojas (Olimpia), Matías Rojas (Defensa y Justicia, Argentina), Celso Ortiz (Monterrey, México), Hernán Pérez (Espanyol, España), Miguel Almirón (Newcastle, Inglaterra) e Richard Ortiz (Olimpia).Derlis González (Santos, Brasil), Federico Santander (Bologna, Italia), Cecilio Domínguez (Independiente, Argentina), Juan Iturbe (Pumas, México), Oscar Romero (Shanghai Shenhua, China) e Oscar Cardozo (Libertad).