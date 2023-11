Oscar Cardozo volta à seleção dois anos depois... aos 40

Aos 40 anos, Oscar Cardozo não dá sinal de querer acalmar a veia goleadora. Em 2023 chegou aos 19 golos no campeonato paraguaio - é o seu melhor registo desde 2018 - e esta sexta-feira teve a recompensa por esses números, ao ser convocado de novo para a seleção paraguaia.O dianteiro ex-Benfica não era convocado desde 2021, quando foi chamado pela última vez para o duplo compromisso com Chile e Bolívia. Agora, curiosamente, a sua primeira oportunidade de regresso será precisamente diante dos chilenos, num jogo marcado para 17 de novembro, antes do embate com a Colômbia, a 22.Refira-se que Tacuara marcou o seu último golo pela seleção paraguaia em 16 de junho de 2019, durante a Copa América desse ano, o último torneio internacional que disputou.