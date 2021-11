Óscar Tabárez demitido da seleção do Uruguai, depois de 15 anos como selecionador

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Óscar Tabárez foi esta sexta-feira despedido do comando técnico da seleção do Uruguai, depois de 15 anos à frente da equipa.O treinador, de 74 anos, deixa a Celeste no 6.º lugar da fase de apuramento para o Mundial'2022, ou seja, fora dos lugares que dão acesso à fasse final.