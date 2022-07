Oud-Heverlee Leuven oficializa a contratação de João Gamboa

Depois de anunciar a saída do Estoril, clube com o qual terminou contrato, João Gamboa foi esta segunda-feira oficializado no Oud-Heverlee Leuven, clube que atua no principal escalão do futebol belga. O médio, de 25 anos, é o primeiro português a vestir a camisola do clube.

"O João traz-nos a experiência necessária para o nosso meio-campo. Ele combina estatura, força e habilidade", assegurou o treinador Marc Brys.