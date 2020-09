«Oxalá Bale nunca regresse ao Real Madrid. O que lhe fizeram foi uma vergonha»

Gareth Bale reforça o plantel às ordens de José Mourinho no Tottenham até final da temporada, cedido pelo Real Madrid e, segundo as palavras do seu empresário, não tem qualquer intenção de regressar à capital espanhola.



Em entrevista à 'BBC Radio 4', Jonathan Barnett deixou bem claro o seu descontentamento com a forma como o internacional galês foi tratado pelo Real Madrid, onde chegou em 2013.





"Na minha opinião Bale não foi bem tratado pelo clube. O que ele conseguiu em sete anos, acho que merecia outro tratamento. O que [os adeptos] fizeram com ele foi uma vergonha e o Real Madrid não ajudou nada nessa situação", afirma o empresário do internacional galês.Bale está emprestado ao Tottenham de Mourinho até ao final da temporada, no entanto, tem contrato com a formação merengue até 2022 e poderá ter de voltar a Madrid, situação que Jonathan Barnett não gostaria que acontecesse."Espero que tudo corra bem com os Spurs. Não quero que ele volte ao Real Madrid. Oxalá nunca mais regresse e triunfe no Tottenham", afirmou, acrescentando: "Por tudo o que conquistou, o Real Madrid deveria beijar o chão onde passa Bale."