Pai arrasa Ryan Giggs por viver caso amoroso com a mulher do irmão: «É um rato...»

Danny Wilson, o pai de Ryan Giggs, não poupou nas palavras e, em entrevista ao 'Daily Mail', frisou que o filho era "um rato" por ter vivido um caso amoroso com a mulher do seu irmão."Esse rato... Não consigo imaginar como é que alguém seria capaz de fazer isso ao próprio irmão. Li sobre o assunto num jornal e saltei imediatamente para o carro em direção a Manchester. Sabe Deus aquilo que eu lhe teria feito, mas certamente não seria simpático", começou por referir Danny, antes de explicar que acabou por voltar para trás depois de ser parado pela polícia."Fui parado duas vezes por excesso de velocidade e, na segunda vez, expliquei ao agente: 'Sou o pai do Ryan Giggs'. Ele conseguiu ver que eu estava irritado e disse-me: 'Não o vou multar, mas faça uma pausa de cinco minutos e volte para casa'. Foi isso que fiz", justificou.E rematou: "Nunca o colocaram no sítio. Se eu tivesse autorização para o ver [naquela altura], não teria deixado passar".Recorde-se que Ryan Giggs respondeu recentemente em tribunal após ter sido acusado, pela ex-namorada, de assédio sexual e violência doméstica . Acabou por ser ilibado.