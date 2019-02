Pai de Emiliano Sala: «Não posso acreditar, isto é um sonho mau»

O pai de Emiliano Sala disse estar "desesperado" depois de saber que foram encontrados no canal da Mancha osque transportava o filho de Nantes para Cardiff, no último dia 21 de janeiro. Horacio Sala está na Argentina e foi contactado por um canal de televisão do país."Não posso acreditar, isto é um sonho, um sonho mau, estou desesperado. A minha mulher, os meus filhos e alguns amigos do Emiliano estão lá. Não falei com ninguém. Falo com eles todos os dias, mas como o meu telefone não tem Whatsapp, não lhes telefono muitas vezes nem eles a mim", disse Horácio.A avioneta foi detetada pela embarcação contratada pela família, graças aosatravés de um 'croudfounding'. As autoridades britânicas cancelaram as buscas ao fim de alguns dias, considerando que seria pouco provável que o jogador e o piloto fossem encontrados com vida.Emiliano Sala, recorde-se, ia apresentar-se no Cardiff, o seu novo clube. Viajava a partir de Nantes - onde tinha ido despedir-se dos seus antigos colegas - a bordo de uma pequena aeronave, que desapareceu dos radares por volta das 20 horas do dia 21 de janeiro, sobre o canal da Mancha.