Palmeiras de Abel Ferreira bate At. Mineiro e coloca-se em vantagem nos 'oitavos' da Libertadores

O Palmeiras, orientado pelo treinador português Abel Ferreira, colocou-se na madrugada desta quinta-feira em vantagem nos oitavos de final da Libertadores ao vencer, fora de casa, o Atlético Mineiro de Luiz Felipe Scolari por 1-0.O único golo da partida foi da autoria do médio brasileiro Raphael Veiga, que ainda na 1.ª parte (29') sentenciou o resultado final.Esta derrota do Atlético Mineiro, refira-se, é a quinta em nove jogos. Scolari, de resto, ainda não venceu ao leme do clube, somando ainda outros quatro empates.O duelo da 2.ª mão, desta feita em casa do Palmeiras, no Allianz Parque, disputa-se dentro de uma semana, no dia 10, pelas 01h30.