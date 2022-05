Palmeiras de Abel Ferreira goleia e faz o pleno na fase de grupos da Libertadores

O Palmeiras de Abel Ferreira bateu na madrugada desta quarta-feira o Deportivo Táchira (4-1), da Venezuela, fazendo assim o pleno na fase de grupos da Libertadores com seis vitórias no mesmo número de encontros.Num jogo que teve como destaque Gustavo Scarpa, brasileiro que apontou um hat trick, o verdão garantiu os 18 pontos possíveis no grupo A - à frente de Emelec, Deportivo Táchira e Independiente Petrolero - e irá, até às 'meias' da competição, disputar todas as partidas em casa, no Allianz Parque. O outro golo da formação de Abel foi apontado por Rony. Jean Abreu reduziu para os venezuelanos.O Palmeiras atingiu assim uma campanha história na Libertadores, ao registar a marca de 25 golos marcados em seis jogos.O Flamengo, treinado por Paulo Sousa, e o Talleres, de Pedro Caixinha, também levaram a melhor nos respetivos encontros.O mengão, que à entrada para esta última jornada já tinha passagem garantida aos 'oitavos', venceu o Sporting Cristal, do Peru, pela margem mínima (2-1), graças a golos de Maurício Isla, aos 30 minutos, e de Pedro, aos 74'.Na outra partida do grupo H, o Talleres de Pedro Caixinha - também já apurado - foi ao Chile vencer o Universidad Católica (1-0), com o único golo a ser apontado aos 61' por Matías Esquivel.