Palmeiras de Abel Ferreira pode receber promessa do Chelsea

Andrey Santos foi uma das várias contratações do Chelsea na última janela de transferências de janeiro. O jovem jogador esteve presente no Sul-Americano Sub-20 e, ao retornar a Inglaterra, foi-lhe recusado o visto de trabalho na Premier League.Em conferência de impressa dada esta sexta-feira, Graham Potter falou da situação do jovem brasileiro. "Estamos a analisar que opções temos para ele", disse o treinador.As opções passam muito provavelmente pelo empréstimo ao país nativo. O Chelsea quer que o jogador faça parte de um plantel que jogue na Libertadores, para garantir que este tenha um desenvolvimento positivo num ambiente competitivo. Além disso, jogar num clube de topo na América do Sul garante que Andrey Santos chegue aos pontos necessários para ser aprovado e receber, assim, a sua licença, como refere o jornal inglês 'Evening Standard'.Nestas exigências, o Palmeiras de Abel Ferreira corre na frente para garantir o empréstimo do jovem médio. Abel perdeu Danilo em janeiro para o Nottingham Forest e precisa de encontrar um substituto no meio campo. O retorno ao Vasco da Gama é improvável, mas a última decisão é do jogador.Andrey Santos, com apenas 18 anos, foi capitão e vencedor do Campeonato Sul-Americano Sub-20 pelo Brasil, onde marcou 6 golos nos oito jogos da competição. Antes de se juntar ao Chelsea, atuou 34 vezes na Série B pelo Vasco, marcando 8 golos.