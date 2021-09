Palmeiras empata em casa frente a Atlético Mineiro nas meias-finais da Libertadores

O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, não foi, na madrugada desta quarta-feira, além de um empate sem golos em casa frente a Atlético Mineiro na primeira mão das meias-finais da Libertadores.





Os visitantes foram mais rematadores, com 11 tentativas frente às cinco da equipa do português, e Hulk, ex-FC Porto, podia mesmo ter inaugurado o marcador a fechar a primeira parte, num penálti que atirou ao ferro. O finalista vai ser decidido na próxima quarta-feira, dia 29, quando as duas formações se voltarem a defrontar na segunda mão, em Minas Gerais.