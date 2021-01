Palmeiras vai disputar o Mundial de clubes e terá pela frente um destes adversários

Ao conquistar a Taça Libertadores, o Palmeiras, de Abel Ferreira, garante a presença no Mundial de clubes como representante sul-americano e já sabe os possíveis adversários na meia-final da competição, que volta a desenrolar-se no Qatar.





Agarrado à bandeira portuguesa e aos seus jogadores: como Abel Ferreira celebrou a conquista da Libertadores



Na quinta-feira, os mexicanos do Tigres (representante da América do Norte, Central e Caribe) defrontam os sul-coreanos do Ulsan Hyundai (vencedor da Champions asiática) no jogo de abertura da prova, referente aos 'quartos', e deste desafio sairá o adversário do Palmeiras.A estreia da equipa de Abel Ferreira acontece no dia 7 de fevereiro (próximo domingo), um dia antes do Bayern Munique (representante da UEFA), que nas meias-finais irá encontrar o vencedor do Al Duhail-Al Ahly.