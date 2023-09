Pânico na Holanda: guarda-redes do Waalwijk perdeu os sentidos após choque e jogo com o Ajax foi suspenso

O encontro entre RKC Waalwijk e Ajax, da 7.ª jornada da Eredivisie, foi suspenso já nos instantes finais, depois do guarda-redes Etiënne Vaessen ter perdido os sentidos após um choque com Brian Brobbey. A situação deixou todos em pânico, como se pode ver nas imagens que circulam do momento. O guardião, de 28 anos, foi retirado de maca do relvado – parcialmente coberto por um pano - e transportado para o hospital.Poucos minutos depois do sucedido, à emissora NOS, o diretor geral do Waalwijk deixou uma mensagem de otimismo. "Felizmente ele deixou o relvado consciente. Posso imaginar que parecia grave nas imagens. Ele foi para o hospital para fazer exames e esperemos que não seja nada de grave. Estava consciente, mas não sabia o que tinha acontecido e onde estava. Um grande elogio às pessoas médicas que imediatamente seguiram o protocolo começaram o trabalho de reanimação", disse Frank van Mosselveld.