PAOK desiste de Fábio Coentrão

Depois de ter estado iminente a chegada de Fábio Coentrão ao PAOK, o internacional português, de 31 anos, não vai afinal ser reforço de Abel Ferreira na formação grega. Tal como havia sido noticiado, o lateral esquerdo esteve na passada sexta-feira em Salónica para assinar contrato, mas acabou por voltar a Portugal devido a motivos familiares. E esse aspeto terá mesmo pesado no desfecho do acordo de Coentrão com o campeão helénico.Tal como Record noticiou, o jogador pretendia apenas decidir se a família o iria acompanhar na nova aventura no estrangeiro, mas a verdade é que os familiares se mostraram relutantes em relação à ida para a Grécia, considerando que seria uma mudança mais radical. A família sente que a habituação à realidade de Salónica seria completamente diferente do que sucedeu quando Coentrão rumou para o Real Madrid ou até ao Monaco. Por essa razão, o jogador pediu mais algum tempo ao PAOK para pensar na decisão, mas o clube preferiu seguir em frente.Estava tudo acordado entre o jogador e o emblema de Salónica. Em cima da mesa, havia um contrato de duas temporadas, com um salário de cerca de 700 mil euros por ano, mas este imbróglio levou a que o acordo caísse por terra. Na verdade, Coentrão era esperado esta segunda-feira na Holanda para assinar contrato, mas pediu mais alguns dias para decidir. Porém, o clube tem urgência em arranjar uma solução para lateral esquerdo, já que não conta com Vieirinha lesionado até outubro, e terá optado por seguir em frente.Recorde-se que na última época Fábio Coentrão alinhou no Rio Ave, tendo realizado 23 partidas pelo emblema vilacondense.