Andrija Zivkovic já é oficialmente jogador do PAOK. O clube grego, atualmente orientado pelo treinador português Abel Ferreira, anunciou esta terça-feira a chegada do ex-Benfica, que assinou um contrato válido para as duas próximas temporadas.





Recorde-se que a formação grega é o adversário das águias na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, pelo que poderá definir-se um reencontro entre o jogador e os encarnados, clube que representou nas últimas quatro temporadas.