PAOK vence no reduto do Olympiacos

8ª jornada da liga grega e logo com um Olympiacos-PAOK. O encontro sorriu aos visitantes (2-1), que viram Sokratis Papastathopoulos colocar a bola na própria baliza logo aos 8 minutos.

O colombiano James Rodríguez igualou a contenda para o Olympiacos, aos 37', no seu primeiro golo desde que rumou ao emblema helénico, mas já perto da hora de jogo Narey (56') sentenciou o jogo a favor do PAOK.



O PAOK segue na 4ª posição com 15 pontos, enquanto o Olympiacos é 5º, com 14 pontos.