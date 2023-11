Papa Francisco não tem dúvidas: «Messi ou Maradona? Escolho Pelé»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Maradona e Messi são indiscutivelmente dois dos melhores futebolistas de sempre e verdadeiros ídolos para o povo argentino, mas há um mítico adepto daquele país que não coloca qualquer um destes nomes no pedestal. Amante de futebol e confesso adepto do San Lorenzo, o Papa Francisco foi questionado sobre o seu jogador preferido e a resposta não deixou de surpreender."Maradona ou Messi? Vou mencionar um terceiro: Pelé. Maradona como jogador foi grande, mas falhou como homem. Escorregou na corte daqueles que o elogiaram e não o ajudaram. Messi, por sua vez, é muito correto, um cavalheiro. Mas, para mim, desses três, o grande cavalheiro é Pelé. Um homem de coração e de uma humanidade muito grande", referiu o Sumo Pontífice numa entrevista a Gian Marco Chiocci, diretor do Tg1.